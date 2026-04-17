خارج الخدمة.. "جفاف" الغاز السائل يضرب عصب النقل في كركوك ويُربك ميزانية العائلات

شفق نيوز – كركوك

تفاقمت الأزمة المعيشية في محافظة كركوك مع استمرار توقف تجهيز مادة الغاز السائل منذ أكثر من أسبوعين، ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود وسائقي المركبات الذين يعتمدون على هذه المادة بشكل أساسي لتأمين لقمة عيشهم.

كركوك بلا غاز منذ 15 يوماً

وقال مصدر مسؤول في تعبئة الغاز في كركوك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة لم تُجهز بمادة الغاز منذ نحو 15 يوماً، ما أدى إلى توقف تجهيز المحطات بشكل كامل"، مبيناً أن "سبع محطات رئيسية كانت تجهز السيارات بالغاز خرجت عن الخدمة نتيجة نفاد المخزون، مما أدى لضغط متزايد على محطات البنزين التي باتت تشهد ازدحامات كبيرة".

نحو 10 آلاف سيارة في حيرة

من جانبه، قال مصدر في مديرية مرور كركوك، إن "أكثر من 10 آلاف سيارة في كركوك تعمل حالياً على منظومة الغاز استجابة لقرار حكومي سابق بهدف تقليل التكلفة"، مشيراً إلى أن "تعطل التجهيز وضع أصحاب هذه المركبات أمام خيار صعب يتمثل في العودة إلى البنزين، ما يشكل عبئاً إضافياً على دخلهم اليومي".

السائقون يدفعون الثمن

وفي هذا السياق، قال عباس علي، وهو أحد أصحاب السيارات العاملة على الغاز، لوكالة شفق نيوز، إن "توقف التجهيز ألحق بنا أضراراً كبيرة، واضطررنا لاستخدام البنزين الأعلى كلفة، ما أدى لتراجع أرباحنا اليومية وجعل العمل أقل جدوى في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين".

مخاوف من تداعيات الأزمة

وتخشى الأوساط الشعبية من استمرار هذه الأزمة لما لها من تداعيات على قطاع النقل، كما حذر متخصصون من أن نقص الوقود البديل قد يفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار وظهور سوق سوداء.

ويدعو مواطنون عبر وكالة شفق نيوز الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل السريع لإعادة استئناف تجهيز الغاز وضمان استقرار الإمدادات، مؤكدين أن هذه المادة تُعد من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتهم اليومية.