حيوان مفترس يهاجم عنصري أمن في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بإصابة عنصر في الصحوة خلال هجوم ذئب على نقطة أمنية في اطراف ناحية هبهب الواقعة على بعد ١٠ كم شمال غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ذئبا هاجم عنصرين في نقطة الصحوة في قرية (عرب شوكة) التابعة لناحية هبهب، ما تسبب بإصابة أحدهما ونجاة الآخر الذي نجح بالاختباء في سيارة قريبة".

واضاف أن "قوة أمنية مسنودة من الاهالي هرعت لمكان الحادث واخلت الجريح إلى المستشفى".

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه في ديالى لخلو المحافظة من الذئاب البرية واقتصار وجودها في المناطق النائية والحدودية البعيدة.