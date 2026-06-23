إحياءً لذكرى "يوم العباس".. خروج مهيب لـ"موكب الأحزان" في ‏السماوة (صور)

شفق نيوز- المثنى

خرج "موكب الأحزان" الذي يضم أبناء مدينة السماوة في محافظة ‏المثنى، مساء اليوم الثلاثاء، بتجمع حاشد و"مهيب" في المحافظة إحياءً ‏لليوم السابع من شهر محرم، والذي يسمى بـ"يوم الإمام العباس".

ويعتبر الموكب هو الأكبر في المثنى، حيث يخرج فيه غالبية ‏أبناء السماوة في كل عام، للمشاركة في ما يسمى بـ"فزعة ‏موكب الأحزان" في "يوم العباس" (السابع من محرم).

وتوجهت الحشود الكبيرة نحو مركز مدينة السماوة والتوجه نحو كورنيش المدينة على ضفاف نهر الفرات، كتعبير عن مواساتهم ‏لأهل بيت النبي محمد، لما يحمله نهر الفرات من دلالة على الإمام العباس والذي يُلقبّ بـ"ساقي العطاشى" كونه توجه إلى النهر في كربلاء للتزود بالماء لمعسكر أخيه الإمام الحسين في معركة الطف.

وشهدت السماوة إجراءات مشددة لتأمين مسير المشاركين ‏بالموكب، فيما قاموا برفع المئات من رايات العزاء.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت عدد من محافظات الجنوب، خروج ‏المواكب الحسينية بكثافة إحياء لذكرى "يوم العباس"، وسط ‏إجراءات خدمية وأمنية مشددة.

وكان الإمام العباس بن علي بن أبي طالب، القائد العسكري ‏وحامل لواء معسكر أخيه الإمام الحسين، ‏في معركة الطف سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وتركزت أدوار الإمام العباس المحورية في حماية العائلة وتولى ‏حراسة المخيم والدفاع عن أخيه الإمام الحسين، وقُتل على ‏ضفاف النهر عندما منع جيش يزيد بن معاوية الماء عن ‏الحسين وأهل بيته.

ويعتبر الإمام العباس عند المسلمين رمزاً للوفاء والفداء جراء ‏تضحيته بنفسه فداءً لأخيه الحسين وأهل بيته.