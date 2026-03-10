إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي وليلة القدر بـ"رفع المصاحف" ومواكب العزاء (صور)

شفق نيوز- النجف

أحيت جموع من المسلمين الشيعة في محافظة النجف، مساء الثلاثاء، ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب، التي تُصادف أيضاً ليلة القدر لدى الشيعة، بشعيرة "رفع المصاحف" ومواكب العزاء إلى جانب صور المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي اغتيل قبل أيام في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشهدت العتبة العلوية بالمدينة القديمة في النجف، مراسم دينية واسعة هذا العام لإحياء ليالي القدر، تضمنت رفع المصاحف والدعاء الجماعي والصلوات إحياءً لذكرى هذه الليالي من شهر رمضان، بموازاة مواكب عزاء بمناسبة استشهاد الإمام علي.

كما رفعت بعض المواكب صور المرشد الإيراني علي خامنئي، مع ترديد قصائد وشعارات مؤيدة لإيران خلال مسيرات العزاء داخل المدينة القديمة في النجف.

وشهدت المناطق القريبة من مرقد الإمام علي بن أبي طالب بالنجف خلال أيام شهر رمضان أجواءً إيمانية مميزة، مع انتشار موائد الإفطار الجماعي التي تقيمها المواكب الحسينية لخدمة الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية.

وتُنصب عشرات المواكب "موائد الإفطار" في الأزقة والشوارع المؤدية إلى مرقد الإمام علي، لتقديم وجبات الطعام للصائمين والزائرين يومياً عند أذان المغرب، في مبادرة تعكس روح التكافل والضيافة التي تشتهر بها المدينة.

وكانت سبع محافظات عراقية قد أعلنت في وقت سابق يوم الثلاثاء وأمس الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب.

وبحسب بيانات متتالية وردت لوكالة شفق نيوز، قررت الحكومات المحلية في كل من بغداد وصلاح الدين وكركوك والمثنى والديوانية والبصرة والنجف تعطيل الدوام الرسمي في محافظاتها، مع ترجيحات بتعطيل الدوام الرسمي في محافظات أخرى لا سيّما في الجنوب.

والإمام علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء المسلمين، وابن عم محمد بن عبد الله نبي الدين الإسلامي، وتعرض الإمام علي لعملية اغتيال في فجر يوم 19 رمضان سنة 40 هجرية (661 ميلادية)، حيث تلقى ضربة غادرة بالسيف على رأسه ليفارق الحياة متأثراً بجراحه في يوم 21 من الشهر نفسه.