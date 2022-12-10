حوّل مكب نفايات إلى حديقة خضراء.. مواطن ينفس عن العائلات الكربلائية (صور)

شفق نيوز/ تمكن مواطن من أبناء محافظة كربلاء، من تحويل أرض مهجورة كانت تُستخدم كمكبّ للنفايات إلى حديقة خضراء عامة، في خطوة من شأنها أن تساهم في التنفيس عن العائلات وتجميل منطقته وتزيل الآثار غير الصحية الناجمة عن المكب.

وتقع الحديقة أمام بيت (احمد داود سلمان)، في منطقة (اسمها)، وتتراوح مساحتها ما بين 200 إلى 250 مترا، كانت عام 2016 مكب للنفايات، وكان يشكو المواطن، من رمي الأوساخ فيها وما يرافق ذلك من أضرار صحية وبيئية، دون أن يستجيب أحداً لدعواته بالمحافظة على المكان.

وقال المواطن الكربلائي، صاحب المبادرة، لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة مشروع تحويل المكان إلى مساحة خضراء نبعت لأجل التخلص من هذا التلوث البيئي والتشوّه البصري".

ولم تكن لدى المواطن، هواية في الحدائق أو شيء من هذا القبيل حينها، لكن بعد تنظيف المكان وتحويله إلى حديقة، أصبحت الآن جزءاً من حياتي".

وعن تفاصيل العمل، أوضح المواطن أنه شرع في بادئ الأمر باستحصال الموافقات الحكومية من البلدية والمحافظة، كون الأرض تابعة للدولة، وزرعت فيها شجرة الكاربس والثيل وغيرها من النباتات، وجلبت إطارات سيارات مستعملة، وصبغتها، ووضعت بداخلها الورود.

وخلص إلى القول: "كذلك تم تجهيز الحديقة بألعاب أطفال على نفقتي الخاصة، وبجهود من عمال البلدية، واليوم تستقبل الحديقة العائلات التي وجدت في هذا المكان متنفسا لهما ولأطفالها، خصوصا في أوقات المساء".