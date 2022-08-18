حوضيات مياه الشرب تنقذ قرى في "خاصرة بغداد"

شفق نيوز/ شكت ناحية "محمد السكران" الحدودية بين ديالى وبغداد، يوم الخميس، من ازمة جفاف وانعدام لماء الشرب أعاد قسماً من قراها الى الاستعانة بالسيارات الحوضية.

وقال مدير الناحية، هادي حسين المعموري، لوكالة شفق نيوز، ان "انعدام المياه والجفاف تسبب بأزمة عطش كبيرة في خمس قرى حدودية بين الناحية وبغداد ما دفعها الى الاعتماد على السيارات الحوضية للحصول على ماء الشرب".

وأضاف "الناحية تحوي عدة مجمعات ماء شرب واغلبها تعاني نقص المياه الخام وصعوبة وصولها الى محطات التصفية بسبب التجاوزات وقلة الاطلاقات المائية".

وأشار الى ان "ازمة العطش تبدأ من اطراف مركز الناحية امتدادا الى القرى الحدودية مع العاصمة بغداد".

ولفت المعموري، الى ان "القطاع الزراعي شلّ تماماً في جميع مناطق الناحية بسبب الجفاف وباتت غالبية المناطق تعاني مشاكل معيشية بسبب اعتمادها الوحيد على موارد الزراعة وتربية الحيوانات".

يذكر أن ناحية الإمام محمد السكران (25 كم جنوب غرب بعقوبة) تأسست بعد العام 2003 وهي من الوحدات الإدارية المستحدثة وتحوي ثاني اكبر المقابر في ديالى، فضلا عن وقوعها في منطقة استراتجية قريبة من ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة).