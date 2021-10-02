"حوراء في أمان" الشرطة المجتمعية تنقذ الفتاة المعنّفة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن السلطات الأمنية اتخذت الإجراءات المطلوبة لحماية فتاة معنفة من قبل أسرتها في بغداد وناشدت الأمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة بشأن الفتاة المعنفة حوراء من قبل مدير الشرطة المجتمعية غالب العطية وبإشراف مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن".

وأضاف المصدر أن "الفتاه في أمان الآن".

وكان مدونون عراقيون قد تداولوا مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شابة تدعى حوراء، قالت إنها تعرضت لتعنيف بالغ الخطورة دفعها إلى الهرب من المنزل.

وناشدت حوراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الوقوف إلى جانبها، فيما أطلق الناشطون وسم #أنقذوا_حوراء.