سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حوراء في أمان" الشرطة المجتمعية تنقذ الفتاة المعنّفة ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-02T19:25:11+0000
"حوراء في أمان" الشرطة المجتمعية تنقذ الفتاة المعنّفة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن السلطات الأمنية اتخذت الإجراءات المطلوبة لحماية فتاة معنفة من قبل أسرتها في بغداد وناشدت الأمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة بشأن الفتاة المعنفة حوراء من قبل مدير الشرطة المجتمعية غالب العطية وبإشراف مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن".

وأضاف المصدر أن "الفتاه في أمان الآن".

وكان مدونون عراقيون قد تداولوا مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شابة تدعى حوراء، قالت إنها تعرضت لتعنيف بالغ الخطورة دفعها إلى الهرب من المنزل.

وناشدت حوراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الوقوف إلى جانبها، فيما أطلق الناشطون وسم #أنقذوا_حوراء.

related

7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

Date: 2021-06-04 19:00:59
7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

تعرف على ما ينفقه السائح في العراق

Date: 2020-09-02 07:50:41
تعرف على ما ينفقه السائح في العراق

امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

Date: 2021-02-13 12:55:38
امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)

Date: 2021-05-13 17:47:15
مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)

تظاهرة طلابية في بغداد

Date: 2019-12-01 09:12:45
تظاهرة طلابية في بغداد

حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

Date: 2021-09-09 06:06:13
حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

الكشف عن نتائج الفحص الطبي لزميلين ملامسين للإيراني المصاب بكورونا في النجف

Date: 2020-02-27 07:37:44
الكشف عن نتائج الفحص الطبي لزميلين ملامسين للإيراني المصاب بكورونا في النجف

بغداد.. الإعدام لامرأة وعشيقها ارتكبا جريمة مروّعة بحق الزوج

Date: 2020-10-27 18:13:38
بغداد.. الإعدام لامرأة وعشيقها ارتكبا جريمة مروّعة بحق الزوج