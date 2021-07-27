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حوت الناصرية يسجل حالتي وفاة جديدتين لـ"ارهابيين" من بغداد والبصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-27T08:27:23+0000
حوت الناصرية يسجل حالتي وفاة جديدتين لـ"ارهابيين" من بغداد والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل سجن الحوت في مدينة الناصرية حالتي وفاة جديدتين لسجينين محكوم عليهما بتهمة "الارهاب" احدهما من سكنة العاصمة بغداد والاخر من البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلاً يبلغ من العمر 45 عاماً من اهالي منطقة الراشدية في بغداد، ومحكوم بالإعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي المسمى سابقاً بسجن الحوت"، مبيناً أن "سبب الوفاة هو إصابة السجين بمرض التدرن".

وأوضح المصدر، أن "نزيلاً آخر من اهالي حي القبلة بمحافظة البصرة يبغ من العمر 31 عاماً توفي اليوم ايضا في سجن الحوت"، مبينا أن "النزيل محكوم بالإعدام شنقاً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ووفاته نتيجة إصابته بعارض صحي مفاجئ".

وأشار المصدر، إلى "نقل الجثتين لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

يذكر أن الأيام الخمسة الماضية سجلت بشكل شبه يومي حالات وفاة داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي العراق، غالبيتها نتيجة الاصابة بمرض التدرن.

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