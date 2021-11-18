حوت الناصرية يبتلع نزيلاً ونهر الحلو يخطف رجلا خمسينيا في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة داخل سجن الناصرية المركزي، فيما أبلغ بانتشال جثة موظف متقاعد من أحد أنهر المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من أهالي محافظة صلاح الدين، يبلغ من العمر 51 عاماً ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 إرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وأضاف المصدر، أن "سبب الوفاة يعود لإصابة النزيل بعارض صحي مفاجئ".

من جانب آخر، انتشلت قوة أمنية جثة رجل في الخمسينات من عمره من نهر الحلو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من الشرطة النهرية انتشلت جثة رجلا في الخمسينيات من عمره بعد سقوط دراجته نوع (ذبانه) في النهر "، لافتا إلى أن "الضحية موظف متقاعد وكان مخموراً أثناء قيادته الدراجة".