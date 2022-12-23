"حوت الناصرية" يبتلع نزيلاً وانتحار فتاة ومصرع امرأة وسرقة موكب حسيني في ذي قار

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها وفاة نزيل في سجن "الحوت"، وانتحار فتاة ومصرع امرأة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلاً من اهالي محافظة الانبار محكوماً بالسجن 15 عاما وفق أحكام المادة 4 إرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، لافتا إلى ان "سبب وفاة النزيل يعود لاصابته بذبحة صدرية".

واضاف، ان "فتاة تبلغ من العمر 28 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال مربوط بمروحة سقفية في منزلها "، مشيراً إلى أن "عملية الانتحار باءت بالفشل بعدما تمكن ذويها من إنقاذها وأفادوا بان محاولة الانتحار كانت بسبب حالة نفسية تعاني منها ".

وتابع المصدر، ان "موكباً حسينياً يقع على طريق ال بدير في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار تعرض للسرقة من قبل مجهولين"، موضحا ان "المواد المسروقة من الموكب هي (رأس توليد مولد كهربائي+ مبردة عدد 5 مع مروحة سقفية عدد 10 مع ماطور ماء عدد 3 )".

وبين المصدر، كما أن "المحافظة شهدت حادث انقلاب عجلة على طريق السريع قرب منطقة أم عنيج نوع كورلا، حيث أدى الحادث إلى وفاة أمرأة ستينية واصابة إثنين آخرين كانوا معها في العجلة وتم نقلهما إلى المستشفى".