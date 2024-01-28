حوت الناصرية يبتلع نزيلاً والعثور على جثة طفل قضى غرقاً بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة في سجن الناصرية المركزي، والعثور على جثة طفل قضى بحادث غرق في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نزيلاً من أهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 42 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب عارض صحي طارئ"، لافتاً إلى أن "النزيل محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت، وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية عثرت جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام نتيجة حادث غرق في نهر بقرية آل سعيد بقضاء الغراف شمال الناصرية".

وأشار إلى أن "طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام تعرضت لحادث حريق من الدرجة الثالثة، نتيجة سقوط كمية كبيرة من الماء الحار على جسدها داخل منزلها بمنطقة الشوفة غربي مدينة الناصرية".