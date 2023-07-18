"حوت الناصرية" يبتلع نزيلاً محكوماً بالإعدام و"نيران التيار الكهربائي" تحرق منزلاً في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بوفاة نزيل داخل سجن "الحوت" جنوبي غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "نزيلا من اهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 28 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بعد إصابته بمرض التدرن".

وبين المصدر، ان "النزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

في السياق، أشار المصدر إلى أن "حادث حريق أصاب أحد المنازل بمنطقة حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة نتيجة تماس كهربائي داخلي، أدى لإصابة أحد ساكني المنزل بحروق بلغت نسبتها (100%)، فيما قامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق قبل انتقاله للمنازل المتبقية".