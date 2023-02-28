حوت الناصرية يبتلع نزيلاً خمسينياً ومقتل شاب بالخطأ وآخر ينهي حياته شنقاً في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة من بينها حالة انتحار ووفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي والمعروف باسم "سجن الحوت".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 17 عاما اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق في سقف غرفة منزله بناحية اور شرقي مدينة الناصرية"، لافتا إلى ان "اسباب الانتحار مجهول لغاية الآن".

واشار الى "نقل جثة الشاب الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف المصدر، ان "حادث قتل بالخطأ حصل أثناء حفل زفاف لشاب يبلغ من العمر 19 عاما، في احد مناطق قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة"، مشيراً الى "تمكن القوات الامنية لاحقا من اعتقال الجاني، الذي حاول الهرب في بادئ الامر".

وتابع المصدر، ان "الحادث الثالث، تمثل بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) من اهالي محافظة صلاح الدين يبلغ من العمر 50 عاما ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، موضحا ان "سبب الوفاة الوفاة غير معروف لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لبيان سبب الوفاة الحقيقي".