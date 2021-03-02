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"حوت الناصرية" يبتلع محكوماً بالإعدام عمره 26 سنة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-02T16:03:34+0000
"حوت الناصرية" يبتلع محكوماً بالإعدام عمره 26 سنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، يوم الثلاثاء، بوفاة احد السجناء المحكومين بالإعدام داخل سجن الناصرية المركزي. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلا توفي في سجن الناصرية (سجن الحوت)، وهو من مواليد 1995 من سكنة العاصمة بغداد ومحكوم بالإعدام  406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بسبب ارتكابه جريمة قتل". 

وأضاف، أن "سبب الوفاة هو عارض صحي اصاب السجين"، لافتا إلى أن" قوة أمنية نقلته للطب العدلي لإكمال اجراءات تسليمه إلى ذويه". 

من جانب اخر، بين المصدر، أن "أعمال حفريات في مرأب الشطرة الجديد شمالي محافظة ذي قار انتهت بالعثور على 13 قنبرة هاون". 

وتابع، أن "قوة من الدفاع المدني طوقت مكان الحادث وقامت بنقل هذه القنابر واتلافها بمكان خاص". 

فيما ألقت سيطرة الفجر أقصى شمالي محافظة ذي قار، اليوم على مواطن من اهالي الديوانية مطلوب للسلطات المحلية في محافظته بتهمة تزييف العملة وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات العراقي.

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