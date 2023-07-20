"حوت الناصرية" يبتلع سجيناً ومصرع عامل نظافة بحادث دهس جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، يوم الخميس، عدداً من الحوادث الامنية خلال الساعات الماضية، بينها وفاة نزيل داخل سجن "الحوت"، ومصرع عامل نظافة بحادث دهس.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "نزيلاً من اهالي العاصمة بغداد في الخمسينيات من العمر توفي بظروف غامضة داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، وهو محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع المصدر "وفي سجن الحوت أيضاً أصيب منتسباً أمنياً من أهالي محافظة بابل أثناء سقوطه من برج المراقبة في السجن، حيث تم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأضاف "كما ان عامل نظافة في بلدية ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية توفي بحادث دهس بعجلة صالون، حيث تم إيقاف صاحب العجلة بوقت لاحق على ذمة التحقيق".

وبين أن "منتسباً أمنياً في شرطة البطحاء غربي الناصرية أصيب بزجاجة ضربه بها شخص مختل عقلياً أثناء محاولة إبعاده عن الطريق العام".

ولفت المصدر، إلى ان "الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على عجلة مسروقة نوع (تويوتا مارك) بعد مطاردتها في منطقة الإسكان الصناعي جنوبي الناصرية، نتيجة تعميم أوصافها بوقت سابق، حيث تعرضت العجلة للانقلاب أثناء المطاردة، ولاذ سائقها السارق بالفرار، فيما عُثر بداخلها على امرأة مصابة بجروح، أدعت لاحقاً أنها استأجرت صاحب العجلة من الشارع العام وأنها لا تمت له بعلاقة".