"حوت العراق" يبتلع محكوماً بالإعدام ولصوص يسرقون مستثمرة جنوباً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوفاة نزيل داخل سجن "الحوت" وسرقة مبلغ مالي كبير بعملية سطو مسلح فضلاً عن إصابة أحد المواطنين بانفجار "رمانة يدوية" كانت بحوزته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلاً من اهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 46 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة تدهور وضعه الصحي"، لافتا إلى ان "النزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، كما ان "لصوصا أقدموا على سرقة منزل أحد المستثمرات في المدارس الأهلية بمدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث سرق اللصوص 90 مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار"، مشيرا إلى ان "اللصوص قاموا بكسر أقفال المنزل والقاصة الموجودة بداخله، مستغلين عدم تواجد أفراد العائلة لحظة وقوع السرقة ".

وتابع المصدر، أن "أحد المواطنين في الثلاثينيات من عمره تعرض لحادث مروع بعدما انفجرت عليه (رمانة يدوية) كانت بحوزته يعبث بها، حيث قطعت أجزاء من جسده، فيما أصابت بقية جسده بشظايا متعددة في منزله بقرية الدخالة بقضاء الإصلاح، شرقي ذي قار، وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج اللازم".