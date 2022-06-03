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حواسم جديدة في بغداد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-03T07:26:09+0000
حواسم جديدة في بغداد (صور)

شفق نيوز / أزالت قوة أمنية، يوم الأربعاء الماضي، معارض السيارات غير النظامية في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

وكانت أمانة بغداد، قد أنذرت في وقت سابق، أصحاب المعارض بإخلاء المنطقة، إلا أنهم لم يستجيبوا، فيما أقدمو على قطع الطريق المؤدي الى ما تعرف بمنطقة المعارض احتجاجاً على القرار.

لكن وبعد أن أزالت قوات الأمن والفرق البلدية التابعة لأمانة بغداد، معارض الحبيبة، تسارع أهل السكراب (الحديد) لتفصيخ ما تبقى من أبواب وحديد وكهربائيات وإضاءة، ومصادرتها.

وهذه الحادثة، أعادت للأذهان، ظاهرة الحواسم التي شهدتها معامل ومقار حكومية ومخازن تجارية ومعسكرات وأسواق مركزية، في أعقاب إعلان "سقوط بغداد" بأيدي القوات الأمريكية، عام 2003.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، تسارع عدد من المواطنين المهتمين بالسكراب والحديد، على (حوسمة) ما تبقى من معارض الحبيبية، في حالة أشبه بتلك المشاهد التي أصبح عليها البغداديون يوم التاسع من نيسان عام 2003.

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