"حوار الإبداع" في بغداد.. معرض إيراني – عراقي للأعمال اليدوية الفلكلورية (صور)

بغداد- شفق نيوز

نظّمت المستشارية الثقافية في السفارة الإيرانية ببغداد، يوم السبت، معرضاً مشتركاً للأعمال اليدوية العراقية والإيرانية، حمل عنوان "حوار الإبداع".

وتضمن المعرض الذي حضره لفيف من المسؤولين والمشاركين من البلدين، أعمالاً يدوية وملابس مطرّزة ومنحوتات ومستلزمات منزلية فضلاً عن المخطوطات والتحفيات والحقائب والأحذية واللوحات الفنية وغير ذلك.

وتظهر المعروضات المشاركة، دقة فائقة في مجال المخطوطات والحياكة اليدوية التي انتجتها أنامل عراقية وإيرانية، وعكست العادات والتقاليد القديمة للبلدين.

وقال المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، الشيخ غلام رضا أباذري، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الرئيس من هذا المعرض المشترك الذي يُقام في السفارة الإيرانية، هو عرض الأعمال اليدوية وتشجيع الأعمال اليدوية في البلدين".

وأضاف، ان "هذه المعارض من شأنها تعميق الروابط بين البلدين والشعبين، وتعكس وجود قاسم مشترك من العادات والتقاليد القديمة والفلكلورية في البلدين"، موضحاً أن "الأعمال اليدوية والفنية الموجودة في كل من العراق وايران متقاربة للغاية، وأن السفارة الايرانية بصدد التوسع والتطور في هذا الفن ودعمه من خلال اقامة هذا المعرض الصغير الذي يأتي تمهيداً لإقامة معارض أخرى كبيرة".

من جانبها تؤكد المشاركة الإيرانية ،أم قادري، في حديثها لوكالة شفق نيوز، أنها تقوم منذ 20 عاماً بإنتاج أعمال يدوية ترتبط بالفلكلور الإيراني، مشيرة إلى أن عملها يتضمن المفارش والبطانيات وألبسة أطفال وسوى ذلك.

وأوضحت أن هذه هي المرة الثانية التي أشارك بها وتظهر أعمالي في المعارض"، مشيرة إلى "إقبال المواطنين العراقيين على الأعمال اليدوية، وخاصة الحقائب المصنوعة يدوياً وأحذية الصندل".

بدورها تقول المشاركة العراقية، حوراء الديكان، مديرة فريق حوريات في بغداد، إنها "تشارك للمرة الأولى بأعمال يدوية في المستشارية الإيرانية".

وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز ان "المعارض التي تُقام في سفارات الدول الأجنبية ببغداد تتيح للمشاركين التعرف على ثقافات الشعوب الأخرى، وتعريف الآخرين بالثقافة العراقية"، لافتة إلى "الحاجة لمثل هذه المعارض والأنشطة التي تدعم أعمال المرأة".

وتشير حوراء، إلى "غياب الدعم الحكومي عن الصناعات اليدوية، وأن النساء لسن بحاجة إلى دعم مادي حكومي، وهن لا يطلبن سوى توفير أماكن مجانية تخصص لعرض الأعمال اليدوية للنساء".

وتعاني النساء اللواتي يشتغلن أعمالا يدوية من صعوبة إيجاد أماكن لعرض وبيع أعمالهن، بسبب ارتفاع أسعار طاولات العرض في المعارض والمهرجانات.

ويتراوح سعر الطاولة الواحدة لعرض المشاركات أعمالهن اليدوية في معرض بغداد الدولي، على سبيل المثال، بين 250 إلى 350 ألف دينار، وهو مبلغ قد لا تقوى على دفعه كثيرات.

ويجسد الاهتمام بالأعمال اليدوية براعة الفلكلور العراقي وأهمية الصناعات اليدوية العراقية التي تنتجها نساء متخصصات.