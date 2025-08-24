حوادث مرورية مروعة في ثلاث محافظات تُسفر عن قتلى وجرحى.. فيديو

شفق نيوز- بغداد/ بابل/ نينوى

أفادت ثلاثة مصادر أمنية في بغداد وبابل ونينوى، اليوم الأحد، بوقوع حوادث مرورية مروعة في مناطق متفرقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وفي بغداد، أشار مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إلى أن حادثًا مرورياً وقع قرب معسكر التاجي شمال العاصمة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي بابل، وقع حادث مأساوي على الطريق السريع حلة – بغداد بين جسر العوادل وجسر الخميسية، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص بينهم امرأتان ورجل، إضافة إلى مصرع طفل صغير وإصابة شخص واحد، وفق مصدر أمني بالمحافظة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو يظهر الحادث المروع الذي وقع في بابل.

أما في نينوى، فقد سجلت المحافظة أربعة حوادث مرورية متفرقة خلال 24 ساعة، أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أفاد مصدر في شرطة نينوى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحوادث تضمنت: حادثًا على طريق سنجار – تلعفر أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وحادثًا آخر في منطقة كوكجلي أصيب فيه شخص واحد، وحادثًا ثالثًا عند تقاطع الميثاق شرقي الموصل أدى إلى إصابة شخص واحد، وحادثًا رابعًا عند تقاطع المصارف شمالي الموصل أصيب فيه شخص واحد أيضًا. وأكد أن جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم وحالتهم مستقرة.