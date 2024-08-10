حوادث سير وغرق تودي بحياة ثلاث أشخاص وإصابة آخر في مناطق متفرقة من بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادثي سير وحادث غرق وإصابة آخر بحادث صعق كهربائي في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وعلى طريق دولي خارج العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من مواليد 2008 توفي نتيجة تعرضه لحادث غرق أثناء ممارسته السباحة ضمن قرية كاظم العذاب في منطقة (أبو غريب) غربي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "شخصاً آخر لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة"، مبيناً أن "القوات الأمنية ألقت القبض على صاحب العجلة، ونقلته إلى أحد مراكز الشرطة كإجراء اصولي".

وأشار المصدر إلى أن "مدنياً لقى مصرعه أيضاً نتيجة تعرضه لحادث سير مروع بانقلاب عجلة قلاب عسكرية، واصطدام عجلة مدنية بها ما أسفر عن انقلابها كذلك"، مبيناً أن "الحادث وقع على طريق حلة - بغداد الدولي".

وبيّن المصدر أن "رجلاً تعرض لإصابة نتيجة تعرضه لحادث سقوط من اعلى الدرج بعد تعرضه لصعقة كهربائية ضمن منطقة شارع حيفا ببغداد"، لافتاً إلى أنه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته لا تخلو من الخطورة".