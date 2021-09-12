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حوادث ذي قار.. صاحب منزل يعتقل لصا ووفاة شخص بصعقة كهربائية داخل موكب حسيني

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-12T13:55:09+0000
حوادث ذي قار.. صاحب منزل يعتقل لصا ووفاة شخص بصعقة كهربائية داخل موكب حسيني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل عدة حوادث أمنية أبرزها قيام مواطن باحتجاز لص داخل إحدى غرف المنزل ومصرع شاب متأثراً برصاصات تعرض لها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "أربعيني لقي مصرعه داخل موكب حسيني نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في ناحية البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "ذويه لم يطلبوا الشكوى ضد أحد". 

وأضاف، أن "شابا يبلغ من العمر 18 عاما توفي متأثرا برصاص هجوم مسلح تعرض له في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار"، مشيرا إلى أن" قوة أمنية على الفور طوقت مكان قرية الجاني البالغ من العمر 19 عاما و اعتقلته على الفور".

وتابع المصدر، أن "في حالة طريفة اقدم مواطن من اهالي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار على احتجاز لص داخل إحدى غرف منزله بعدما حاول سرقته"، مبينا أن "صاحب المنزل استنجد بالقوات الأمنية التي بدورها حضرت وقامت باعتقال اللص على الفور".

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