حوادث دهس على طريق الزائرين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل ثلاثة حوادث سير، واعتقال لص حاول سرقة عجلة، فيما لقيت طفلة مصرعها "غرقاً" في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الأجهزة الأمنية في المحافظة سجلت 3 حوادث دهس على طريق الزائرين في مدينة الناصرية وضواحيها، وقد تم نقل المصابين جميعاً للمشفى لغرض تلقي العلاج، واعتقال الفاعلين".

وبيّن المصدر، أن " طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات توفيت اثناء تعرضها لحادث غرق في احد الانهر القريبة من منزلها بقرية السادة البو هلالة بقضاء الشطرة، شمالي المحافظة ".

وأضاف المصدر، إن" لصاً قام بسرقة عجلة صالون من ناحية العكيكة، جنوبي الناصرية، لكن الاهالي انتبهوا له وابلغوا الدوريات الأمنية القريبة التي بدورها لاحقته واعتقلته واستردت العجلة ".