حوادث السير تقتنص الطلبة.. اصطدام يتسبب بإصابة 6 أشخاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، وإصابة 6 اشخاص بحادث سير مروع بينهم 4 طالبات شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "بوقوع حادث سير مروع بين عجلة بيك اب وستاركس على الطريق العام الرابط بين الرفاعي وقلعة سكر شمالي ذي قار، حيث أدى لاصابة 6 اشخاص بينهم 4 طالبات جامعيات".

وبين المصدر، ان "فرق الاسعاف والقوات الامنية هرعوا لمكان الحادث وقاموا بنقل المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وكان قائممقام الهارثة في محافظة البصرة جنوبي العراق، نذير الشاوي، قد أبلغ يوم الثلاثاء (2 نيسان الحالي)، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"، مشيراً إلى أن "الحصيلة الأولية للحادث هي وفاة 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين".