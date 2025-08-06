حنين.. طفلة تُجسد حب الحسين بالخدمة وتكمل مسيرة جدها (صور)

شفق نيوز- الديوانية

منذ أن كانت في السابعة من عمرها، تقف الطفلة حنين عباس الشمراني، بكل حماس وفخر في موكب "أصحاب الحسين" في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، لتُقدم المشروبات والعصائر والماء للزوار القادمين من المحافظات الجنوبية والأجانب، ضمن مشهد حسيني مؤثر يتكرر يومياً من الصباح وحتى المساء.

حنين، التي تبلغ من العمر الآن 12 عاماً وتدرس في الصف الرابع الابتدائي، ليست وحدها في هذا الطريق، بل تسير على خطى جدّها أبو حيدر الخزعلي، الذي يقول: أنا أقدم الخدمة من 2002، وهذا الموكب فيه أنا وأولادي، علمتهم على خدمة الحسين لأن خدمة الحسين شرف لنا".

يؤكد أبو حيدر لوكالة شفق نيوز، أن "الموكب يقدم خدمات متكاملة للزائرين، ففي الصباح الفطور ووقت الظهيرة، ننحر الأغنام لغرض إعداد وجبة الغداء، وحنين تقدم اللبن والعصائر، وتذهب للمنزل لمساعدة الزائرات".

ويبين أن "موكب (أصحاب الحسين) بمدينة الشامية، تحوّل إلى نقطة نور وإيثار، حيث تتناغم فيه خطوات الكبار والصغار في خدمة الزائرين الحسينيين، ويُعدّ مثالاً حيّاً لتوارث قيم العطاء والتضحية من جيل إلى جيل، كما يُبرز دور الفتيات في هذه المسيرة، بقيادة الطفلة حنين التي أثبتت أن خدمة الحسين لا تُقاس بالعمر، بل بالمحبة والنية".