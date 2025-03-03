"أحنا بظهركم" تصل كركوك.. الأمن العراقي يكشف عدد حالات "ابتزاز الفتيات"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم، يوم الإثنين، أن حملة "إحنا بظهركم"، لتسليح للفتيات ضد المخاطر الرقمية والإبتزاز الإلكتروني في المجتمع، وصلت إلى مدارس محافظة كركوك، فيما كشف أن الحملة أسفرت عن استلام الجهاز لـ140 حالة ابتزاز.

وقال الحاكم في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني يواصل حملته التي أطلقها بعنوان (إحنا بظهركم)، مستهدفًا آلاف الفتيات في المدارس الإعدادية والمتوسطة من خلال التعاون مع وزارة التربية، وذلك بهدف تسليح الطالبات بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية أنفسهن من التهديدات الرقمية المتزايدة، والآن الحملة وصلت الى محافظة كركوك ولدينا تنسيق عال مع تربية كركوك لشرح مخاطر الابتزار".

وأضاف الحاكم، أن "الحملة تشمل توعية الفتيات بكيفية الحفاظ على الخصوصية والبيانات والتصدي للاحتيال الرقمي والابتزاز الإلكتروني، وذلك لبناء جيل قوي من الفتيات قادرات على مواجهة التحديات الرقمية بثقة وأمان، فضلا عن تدقيمها الدعم اللازم للفتيات اللواتي تعرّضن للابتزاز"، مبينا أن "الحملة التي دخلت عامها الثاني، استهدفت حتى الآن قرابة 100 ألف طالبة في 134 مدرسة موزعة على خمس محافظات".

وأكد أن "المحافظات التي شملت هي كربلاء، بابل، الأنبار، نينوى والبصرة"، كاشفا أنه "خلال هذه الحملة استلم جهازنا 140 حالة ابتزاز تعرضن لها الطالبات، وتمكنت مفارزنا واستناداً للجهدين الفني والميداني من معالجة 85 حالة منها حتى الآن، وإن استهداف هذا العدد الكبير بالحملة، يعكس الإصرار على حماية المجتمع وترسيخ وعي رقمي راسخ".