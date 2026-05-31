حملة موسعة في بغداد لمراقبة أسعار بيض المائدة

شفق نيوز- بغداد

نفذت الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة بإسناد القوى الأمنية، يوم الأحد، حملة ميدانية في جانبي العاصمة بغداد لمراقبة أسعار بيع بيض المائدة وبقية المواد الغذائية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق دائرة الرقابة التجارية والمالية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملة تفتيشية واسعة ومكثفة شملت الأسواق والبورصات الرئيسية لبيع المواد الغذائية وبيض المائدة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد لضمان التزام التجار بالضوابط ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بقوتهم اليومي.

وقال مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي، إن هذه الزيارات والجولات الميدانية تأتي ضمن المتابعة المستمرة والدقيقة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق الجارية، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

وبينت أن الحملة شملت مناطق جميلة الصناعية في جانب الرصافة والبياع في جانب الكرخ بغية الوقوف على اهم الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار أسعار بيع بيض المائدة والمواد الغذائية الأخرى.

وأشار إلى أن إلى "استمرار الملاكات الرقابية في بغداد وعموم المحافظات بمراقبة حركة الأسواق التجارية وبشكل يومي لضمان تدفق المواد الغذائية ومنع المتلاعبين بقوت المواطنين من خلق حالة عدم استقرار أسعار المواد الغذائية وخلق قنوات غير رسمية في بيع هذه المواد ورفع التوصيات الى الجهات المختصة والتي تضمن خلق حالة من التوازن بين حماية المنتج الوطني واستقرار كلفة المستهلك".