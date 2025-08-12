حملة أمنية.. سائقو "التكسيات" في نينوى بمرمى فحص المخدرات

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في شرطة نينوى، يوم الثلاثاء، أن مديرية مكافحة المخدرات في المحافظة نفذت حملة أمنية ميدانية شملت سائقي سيارات الأجرة (التكسيات) في عموم مدينة الموصل، بهدف الكشف عن المتعاطين للمواد المخدرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة جاءت بناءً على توجيهات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وانطلقت في السيطرات والمرآب الرئيسية، وشملت فحص سائقي الأجرة من خلال فرق ميدانية متخصصة تقوم بإجراء فحص الإدرار للكشف عن تعاطي المخدرات".

وأضاف أن "المفارز توسعت داخل أحياء المدينة للوصول إلى أكبر عدد من السائقين"، مشيراً إلى أنه "يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تثبت نتائج الفحص تعاطيه للمخدرات، وذلك في إطار خطة أمنية تتزامن مع حركة النقل النشطة التي يشهدها العراق تزامناً مع مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".