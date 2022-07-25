سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حملة أمنية توقع بمتسولي "آخر الليل" في بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-25T04:28:30+0000
حملة أمنية توقع بمتسولي "آخر الليل" في بغداد.. صور

شفق نيوز/ افادت شرطة بغداد، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة أمنية لمكافحة متسولي "آخر الليل" في العاصمة.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد نفذت حملة لمكافحة ظاهرة التسول (واجب اخر الليل)، بأشراف مدير نجدة بغداد اللواء صباح الربيعي".

وأوضحت أن الحملة "نفذت ضد المتسولين في عموم العاصمة بغداد للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية كونها أستغلت من بعض ضعاف النفوس للزج بفئة الاحداث والنساء واستخدامهم كوسيلة لتحقيق مأرب مادية"، مشيرا الى "القبض على الكثير من المتسولين واحالتهم الى مراكز الشرطة اصولياً".

related

بغداد تطلق حملة "واسعة النطاق" لملاحقة المتسولين

Date: 2022-04-30 08:57:47
بغداد تطلق حملة "واسعة النطاق" لملاحقة المتسولين

تورط "بغدادي ستيني" بعمليات ابتزاز على مواقع التواصل

Date: 2022-06-07 17:05:32
تورط "بغدادي ستيني" بعمليات ابتزاز على مواقع التواصل

صور.. نساء من نوع خاص ينتشرن في أسواق بغداد

Date: 2022-07-08 05:04:49
صور.. نساء من نوع خاص ينتشرن في أسواق بغداد

 نجدة بغداد تنتشل جثة شاب غرق في دجلة منذ 20 يوما

Date: 2022-07-18 05:26:08
 نجدة بغداد تنتشل جثة شاب غرق في دجلة منذ 20 يوما

خانقين تحظر دخول المتسولين لدواعٍ أمنية

Date: 2021-09-23 16:50:03
خانقين تحظر دخول المتسولين لدواعٍ أمنية

"بينهم سوريون".. الأنبار تطلق حملة لملاحقة المتسولين

Date: 2021-12-29 20:57:59
"بينهم سوريون".. الأنبار تطلق حملة لملاحقة المتسولين

في بغداد.. الاعتداء على رجل مرور وإصابة آخر بحادث سير

Date: 2022-05-03 21:10:45
في بغداد.. الاعتداء على رجل مرور وإصابة آخر بحادث سير

في المنصور.. استغلت انشغالها بالتمارين الرياضية وسرقت 20 ألف دولار من حقيبتها

Date: 2022-05-09 17:34:46
في المنصور.. استغلت انشغالها بالتمارين الرياضية وسرقت 20 ألف دولار من حقيبتها