حملة أمنية توقع بمتسولي "آخر الليل" في بغداد.. صور

شفق نيوز/ افادت شرطة بغداد، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة أمنية لمكافحة متسولي "آخر الليل" في العاصمة.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد نفذت حملة لمكافحة ظاهرة التسول (واجب اخر الليل)، بأشراف مدير نجدة بغداد اللواء صباح الربيعي".

وأوضحت أن الحملة "نفذت ضد المتسولين في عموم العاصمة بغداد للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية كونها أستغلت من بعض ضعاف النفوس للزج بفئة الاحداث والنساء واستخدامهم كوسيلة لتحقيق مأرب مادية"، مشيرا الى "القبض على الكثير من المتسولين واحالتهم الى مراكز الشرطة اصولياً".