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حملة مناصرة فلسطين تصل الأنبار باتجاه الحدود الاردنية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-20T08:09:56+0000
حملة مناصرة فلسطين تصل الأنبار باتجاه الحدود الاردنية

شفق نيوز/ أكد مسؤول حملة الذاهبين لفلسطين في ذي قار، عباس عطية، يوم الخميس، وصول الحملة إلى محافظة الأنبار في طريقها إلى الأردن مباشرة ثم الحدود الإسرائيلية - الفلسطينية.

وأضاف عطية في حديث مع وكالة شفق نيوز؛ أن "أي مسؤول حكومي لم يتصل بنا باستثناء اتصال مع الفريق عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الذي تكفل بتوفير قوات أمنية كبيرة ترافقنا طوال الطريق، وهذه القوات كانت بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار".

وبين عطية؛ أن "القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات الأنبار هي من تتولى حمايتنا الآن في طريق الأنبار"، مشيرا إلى ان "عدد الملتحقين بالذهاب إلى فلسطين في العجلات الكبيرة بلغ قرابة 500 شخص تحملهم (10 منشآت)، دون العجلات الصالون الصغيرة".

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