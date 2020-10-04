حملة لازالة "اكشاك مسؤولين" في اهم شوارع بعقوبة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن اعداد خطة لإزالة "اكشاك" متجاوزة في اهم شوارع مدينة بعقوبة بناءً على شكاوى من عدة دوائر حكومية.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة المحافظة وبالتنسيق مع قائممقامية بعقوبة ومديرية البلدية ستشرع خلال الفترة القادمة بازالة تجاوزات عبارة عن اكشاك ومحال تجارية متجاوزة على شارع المستشفى، وسط بعقوبة، والذي يضم الدوائر الحكومية والامنية والصحية ويعد مركزاً مهما في بعقوبة" .

وبين الحيالي أن "ازالة الاكشاك المتجاوزة بناءً على طلب مديرية صحة ديالى التي شكت من عرقلة مهام الفرق الصحية والاسعافات خلال الحالات الطارئة بسبب ازدحام وزخم شارع المستشفى، الذي تسببه الاكشاك المتجاوزة"، لافتاً إلى أن "اغلب الاكشاك تعود لمسؤولين في المحافظة وفق عقود مع مديرية البلدية اغلبها انتهت صلاحياتها القانونية".

وبرزت ظاهرة الاكشاك والمحال المتجاوزة في الشوارع العامة في ديالى منذ سقوط النظام السابق بسبب غياب الاجراءات القانونية وضعفها حيال المتجاوزين الى جانب التدخلات السياسية والمحسوبيات التي قوضت جهود فرض القانون.