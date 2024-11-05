حملة في الناصرية لرفع التجاوزات وفتح الطرق المغلقة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن مدير بلدية الناصرية، مركز محافظة ذي قار، محمد عگاب، يوم الثلاثاء، عن مواصلة حملة رفع التجاوزات وفتح الطرق المغلقة في مركز المدينة.

وقال عگاب لوكالة شفق نيوز "مستمرون بحملة إزالة التجاوزات في مركز المحافظة وفتح الطرق والشوارع المغلقة، وباشرنا بفك الاختناقات في عموم شوارع مدينة الناصرية".

وأضاف "قمنا بفتح الشوارع المقطوعة نهائياً مثل شارعيّ النيل وسوق البالة وشوارع مربع المدينة المتمثلة بشوارع الجهاد، حيث هناك استمرار برفع التجاوزات وفرض الغرامات وإغلاق المحال المتجاوزة والأكشاك في عموم الناصرية".

وأكد "قمنا بتوفير أماكن بديلة للمتجاوزين في شارع البالة من خلال فتح مرآب سيارات قديم وباشر الكسبة بالعمل هناك"، مضيفاً "سنباشر بإنشاء 700 محل تجاري في سوق هرج القديم لفك التجاوزات الحاصلة ورفعها بشكل نهائي من مربع المدينة".