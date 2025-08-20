حملة غير مسبوقة لإزالة التجاوزات في "معسكر الرشيد" ببغداد.. صور

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانطلاق حملة لرفع وإزالة الدور المتجاوزة في معسكر الرشيد، بهدف تحويله إلى مساحات خضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة انطلقت لرفع وإزالة الدور المتجاوزة ضمن معسكر الرشيد، وذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بتحويل المعسكر إلى غابات مستدامة".

وأضاف أن "الحملة تسهم في زيادة المساحات الخضراء وتعزيز البيئة في بغداد، حيث قام قسم التجاوزات بالبلدية بهدم المنازل المشيدة بدون صفة قانونية وبعد اعطاء اصحابها مدة اسبوع للمغادرة".

وكان مجلس الوزراء وافق في 18 آب 2024، على إحالة مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد، شرق بغداد، إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية، ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة، واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط.

وتمثل المساحات الخضراء متنفسا لمواطني العاصمة بغداد، فضلا عن زيادة للمساحات الخضراء التي تأثرت بسبب ظروف التغير المناخي وتجريف الاراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية.