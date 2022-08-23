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حملة ضد القوارض في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-23T14:07:42+0000
حملة ضد القوارض في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة الديوانية (183 كم جنوب العاصمة بغداد)، يوم الثلاثاء، المباشرة بحملة لمكافحة القوارض التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير الزراعة، حسن الوائلي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية زراعة الديوانية باشرت بالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات، بحملة لمكافحة القوارض بأنواعها كافة سواء كانت فئران أو جرذان، عبر استخدام مبيد (الستورم)، من خلال اللجان الوقائية التي انتشرت في عموم المحافظة".

وأضاف الوائلي، أن "الإجراءات الوقائية وغيرها اتخذت من خلال إدخال المبيد المذكور في جميع الحفر الموجودة في الأراضي الزراعية، وهذه عادة تحدث بعد عمليات الاستزراع بالنسبة لمحصول الحنطة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة".

أما بالنسبة للقوارض التي تخرج من البيوت، فأوضح المسؤول المحلي، أنها "ليست من اختصاص مديرية الزراعة، وإنما من اختصاص الجهات الصحية الموجودة في المحافظة".

ومنذ سنوات تشهد المناطق الزراعية في العراق، انحساراً غير مسبوق، وذلك نظراً لعوامل بيئية كالجفاف وارتفاع درجات الحرارة من جهة، وانتشار الحشرات والقوارض بشقيها (الفئران والجرذان) من جهة أخرى، الأمر الذي زاد من سخط المزارعين الذين باتوا أكثر واقعية مع هجرة أراضيهم التي أصبحت شبه جرداء، والتوجه نحو المدينة.

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