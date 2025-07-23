حملة شروط السلامة.. اغلاق 154 بناية في بغداد بينها متجر حلويات شهير

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بإغلاق 154 بناية في جانب الرصافة، بينها 7 فنادق بالإضافة إلى متجر الحلويات الشهير "أبو رافل" في منطقة الكرادة، بسبب غياب شروط السلامة والأمان فيها.

وحصلت وكالة شفق نيوز على مجموعة صور ووثائق تشير إلى غلق فندق الشهد، وفندق ديفان الحميد، وفندق برج العرب، وفندق قصر الشرق، وفندق ركن بيسان، وفندق طليطلة، وفندق دجلة، بالإضافة إلى حلويات ابو رافل.

ولفت المصدر إلى أن "العملية خاصة وتمت بإشراف مباشر من لواء شعلان الحسناوي قائد شرطة الرصافة رفقة بلدية الكرادة".

وجاء في نص الوثائق انه "بناء على ما جاء بكتاب آمرية القاطع الثاني المتضمن غلق المشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني حيث سبق وأن تم انذار المشروع أعلاه بتنفيذ المتطلبات وإزالة المخالفات المثبتة، وبسبب عدم تنفيذه تقرر غلق المشروع لمدة (15) يوما استناداً لأحكام المادة (10- ثانياً - (ب) من قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013".