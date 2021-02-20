حملة "زاد الناصرية" لإغاثة الفقراء من جائحة كورونا

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حملة "مجانا" في ذي قار، محمد صالح، اليوم السبت، توزيع مساعدات غذائية على شريحة محدودي الدخل في المحافظة خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "فريق مجانا في ذي قار اطلق حملة (زاد الناصرية) بعد معاودة (كوفيد 19) الانتشار مجددا في البلاد وفرض حظر التجوال في مناطق المحافظة".

وبين، أن "حملة (زاد الناصرية) مهمتها توفير السلات الغذائية للعوائل المتعففة"، مضيفا أن " السلة الغذائية تتكون من مواد جافة وفواكه وخضروات ".

وتابع صالح، أن "الفريق يقوم كل ليلة خميس من كل أسبوع بتوزيع 500 إلى 1000 سلة غذائية في مناطق مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن "الفريق يعتمد في عملية توزيع السلات الغذائية على دعم العوائل الميسورة الحال في ذي قار".