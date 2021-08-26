حملة رفع التجاوزات في ديالى تتحول إلى وسيلة ابتزاز لذوي الدخل المحدود

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى، يوم الخميس، عن تعرض اصحاب الاكشاك والبسطات لابتزاز خلال حملات رفع التجاوزات والعشوائيات غير القانونية.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز؛ ان "بعض اصحاب النفوس يمارسون عملية ابتزاز بحق بعض اصحاب الاكشاك الصغيرة والبسطات خلال الحملة الكبرى لرفع التجاوزات".

وشدد على أن "التوجيهات والضوابط الحكومية تستثني أصحاب الأكشاك من ذوي الدخل المحدود والعشوائيات وعدم المساس بالبسطات المتجاوزة لدواع انسانية ومعيشية".

وتنفذ بلدية قضاء بعقوبة حملة كبيرة لرفع التجاوزات في مناطق متفرقة من القضاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أطلق حملة "الشهيد عبير" لرفع التجاوزات في عموم المحافظات.