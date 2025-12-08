حملة جديدة لتحديد مصير المفقودين بجرائم داعش جنوب الموصل

شفق نيوز- نينوى

شرع الفريق الوطني المتخصص بملف المقابر الجماعية، يوم الاثنين، حملته الرابعة في ناحية حمّام العليل لجمع عينات دم لتعريف ذوي المفقودين من ضحايا جرائم تنظيم داعش.

وقال عضو الفريق، محمد حسن من دائرة الطب العدلي في بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق يضم كوادر من دائرة الطب العدلي/قسم المقابر الجماعية، وممثلين عن مؤسسة الشهداء، إضافة إلى التنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين"، موضحاً أن "هذه الحملة تعد الرابعة ضمن سلسلة حملات نفذتها الجهات المختصة في المنطقة خلال السنوات الماضية".

وبيّن أن "الحملة ستستمر ثلاثة أيام داخل بناية ناحية حمّام العليل، وتهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من البيانات والعينات لتسهيل مطابقة الهويات وتحديد مصير المفقودين".

وأشار حسن إلى أن "عدد المفقودين الذين تم تسجيلهم في هذه الجولة تجاوز سبعين حالة، إضافة إلى جمع أكثر من مئة عينة دم عبر أربع مراحل"، متوقعاً "وصول العدد الكلي إلى ما يتجاوز 300 من ذوي الضحايا".

وبحسب حسن، فإن "أبرز التحديات التي تواجه العمل تتمثل في كثرة المقابر الجماعية وقلة التغطية الإعلامية لهذا الملف"، لافتاً إلى "ضرورة توعية ذوي الضحايا بأهمية تقديم عينات الدم تُعد خطوة أساسية للوصول إلى النتائج المرجوة".

يُذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وبقية مدن المحافظة، منذ العاشر من شهر حزيران عام 2014، وحتى انتهاء عمليات التحرير عام 2017.

ونفذ التنظيم خلال هذه الفترة الكثير من الجرائم التي استهدفت المواطنين من سكنة الموصل وبقية مدن نينوى، وبقية المناطق التي سيطر عليها طيلة سنوات.