حملة تنظيف كبرى لاهوار الجبايش (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في اهوار الجبايش اليوم الاثنين، حملة تنظيف كبرى نظمتها منظمة الجبايش للسياحة البيئية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وذكرت منظمة الجبايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ الحملة شهدت مشاركة عدد كبير من المتطوعين والسكان المحليين وشيوخ العشائر وسفراء النظافة في بغداد اضافة الى مشاركة متطوعين من محافظة ميسان والبصرة.

واشار البيان؛ إلى أن هدف الحملة كان يتضمن تسليط الضوء على معاناة سكان الأهوار وعلى الجفاف الحاصل في هذه المنطقة اضافة الى التعريف بحجم الأضرار التي لحقت بالاهوار جراء الجفاف وهذه دعوة صريحة لانقاذ الاهوار واطلاق المياه باتجاهها.