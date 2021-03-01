صور.. حملة امانة بغداد لاستقبال البابا تدفع البغداديين للعتب من الحكومة

شفق نيوز/ استيقظ البغداديون، يوم الاثنين، على حملة كبيرة تنفذها أمانة بغداد، لتنظيف وتزيين مناطق وشوارع العاصمة، استعداداً لاستقبال بابا الفاتيكان، في أول زيارة له للعراق.

وفيما شرعت أمانة بغداد وكوادرها في ترميم الطرقات، ورفع التجاوزات، والنفايات، بمنظر كان يجب أن يدخل البهجة في نفوس المواطنين، إلا أن نبرة العتب كانت واضحة في العديد من الذين تحدثت معهم وكالة شفق نيوز.

ويرى المواطنون أن الحكومة إذا ما أرادت تنفيذ المشاريع وتعبيد الطرقات، فهي قادرة على فعل ذلك غير انها وكما يبدو لا ترغب في ذلك إلا اذا اضطرت لاستقبال أحداث كبيرة كزيارة البابا التي ستجري بعد أيام، أو كما حدث عندما احتضنت العاصمة بغداد مؤتمر القمة العربية في العام 2012.

ورغم كل هذا؛ فأن العاصمة تسارع الساعات القليلة المتبقية، لتفتح أبوابها أمام قداسة الحبر الأعظم في زيارة تاريخية.