حملة "المحتوى الهابط".. محكمة في ميسان تصدر أوامر قبض بحق 5 أشخاص

شفق نيوز/ أصدرت محكمة رئاسة استئناف ميسان الاتحادية، يوم الخميس، خمس مذكرات قبض بحق خمسة أشخاص بتهمة نشر المحتوى الهابط والمسيء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة استئناف ميسان اصدرت 5 مذكرات قبض بحق 5 اشخاص بتهمة نشر المحتوى الهابط والمسيء وفقا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

واضاف أن "الذين صدرت بحقهم أوامر القبض هم، (أحمد البشوش، عبود سكيبه، عطية)، واثنان من الرجال معروفان بأسماء نساء (مديحة، وسندس)".

وخلال شهر شباط/ فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وام فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.