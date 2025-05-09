حملة "المحتوى الهابط".. اعتقال مطرب شعبي تطاول على "الذات الإلهية" في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في الأنبار، يوم الجمعة، عن اعتقال مطرب شعبي تطاول على "الذات الإلهية" في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ألقى القبض على "كمال الصغير" وشقيقه في محافظة الأنبار، وذلك إثر ظهورهما في بث مباشر تضمّن إساءات وتطاولاً على "الذات الإلهية".

وأوضح الجهاز أن عملية الاعتقال جاءت بعد تداول مقطع مصوَّر على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشخصان وهما يتلفظان بعبارات تمسّ المقدسات الدينية، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في الأوساط المجتمعية.

وأكد أن الإجراءات القانونية قد اتُّخذت بحقهما، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.