حملة "المحتوى الهابط".. اعتقال شخص رمى "قطة" بنهر دجلة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بالقبض على شخص قام برمي "قطة" من أعلى أحد جسور بغداد في مياه نهر دجلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على شخص أقدم على رمي قطة من أعلى أحد الجسور في مياه نهر دجلة وسط العاصمة بغداد".

وبين المصدر أن "الشخص قام بتصوير فعلته ونقلها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "الجهة التي ألقت القبض على الشخص هي لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية".