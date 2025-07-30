حملة السلامة في ذي قار.. إغلاق 200 مشروع واعتقال 12 شخصاً

شفق نيوز- ذي قار

أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، يوم الأربعاء، إغلاق أكثر من 200 مشروع مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق 12 مخالفاً في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإبراهيمي استقبل اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برئاسة مهند الخفاجي، والمختصة بمتابعة إجراءات السلامة المهنية والدفاع المدني، وذلك خلال اجتماع مشترك مع اللجنة العليا للدفاع المدني في المحافظة".

وقال المحافظ، إن "الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات المقبلة وسير الإجراءات التي تم تنفيذها في المحافظة، حيث تم غلق أكثر من (200) مشروع مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق (12) مخالفاً، أُحيل عددٌ منهم إلى القضاء، وصدر بحقهم أوامر إلقاء قبض".

وأكد أن "الإجراءات الاحترازية ما زالت مستمرة، مع رفع وتيرة التنسيق الميداني، بما ينسجم مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مع الوزراء والمحافظين، والتي شددت على أهمية تطبيق معايير السلامة وتعزيز منظومات الدفاع المدني، في إطار حرص الحكومة المركزية والمحلية على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأشار المحافظ إلى التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع شركات رصينة لتوفير مواد بديلة عن المياه في عمليات إطفاء الحرائق، مؤكداً أن "هذه الخطوة تُعد إجراءً عاجلاً لتعزيز قدرات الدفاع المدني والتقليل من حجم المخاطر المحتملة".