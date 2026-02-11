حملات رقابية على السيطرات الاتحادية المحاذية لإقليم كوردستان

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، يوم الاربعاء، مباشرتها تنفيذ حملات رقابية وتدقيقية مكثفة على عمل السيطرات والنقاط الجمركية الاتحادية المحاذية لإقليم كوردستان، في إطار مساعيها لتشديد الرقابة على حركة البضائع ومنع التهريب وضمان استيفاء الرسوم القانونية.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها الميدانية انتشرت في السيطرات الواقعة ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى، حيث أجرت عمليات تدقيق شاملة للمعاملات الجمركية ومطابقة البضائع الواردة مع المستندات الرسمية، ما أسفر عن كشف عدد كبير من المخالفات واتخاذ إجراءات قانونية بحق العجلات غير الملتزمة.

وبيّنت أن إجراءات التفتيش في سيطرة السد أفضت إلى ضبط عجلة محملة بمشروبات كحولية وأخرى تنقل دهناً عراقياً غير مطابق للعلامة التجارية، فضلاً عن إحالة عجلة محملة بمواد احتياطية تضمنت مواد غير مصّرح بها، كما تم إعادة عدد من العجلات بسبب وجود فروقات في الحمولات أو لاستكمال إجراءات الترسيم، فيما أعيدت عشرات العجلات الأخرى لعدم استيفائها الشروط القانونية.

وأضاف البيان أن مفارز سيطرة چيمن تمكنت من إحالة عدد من العجلات المحملة بمواد زراعية محظورة وفق الروزنامة الزراعية لعامي 2025 و2026، إلى جانب ضبط حالات تلاعب في وثائق الباركود الخاصة بالإنتاج المحلي، وإحالة عجلة محملة بمواد غذائية مستوردة لعدم وجود أوراق رسمية، مع إتلاف ومصادرة كميات من المواد الزراعية الممنوعة.

كما أعيدت عشرات العجلات إلى الإقليم بسبب عدم استكمال المستمسكات أو الامتناع عن دفع الرسوم.

وفي سيطرة دارمان، رُصدت حالة تزوير في باركود الإنتاج المحلي، ما استدعى إحالة العجلة أصولياً، فضلاً عن إعادة عدد كبير من العجلات الأخرى لعدم توفر الوثائق المطلوبة أو لحملها مواد محظورة.

أما في سيطرة باوه محمود، فقد تم ضبط محاولة لإدخال مادة فنكر مستوردة جرى إخفاؤها بطريقة احترافية داخل مادة محلية الصنع، إضافة إلى إعادة أكثر من مئتي عجلة محملة بمحاصيل زراعية مستوردة وممنوعة من الدخول.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها التزامها الكامل بتنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجمركية والضريبية بدقة وشفافية، مع الاستمرار في جباية الفروقات المالية ومنع أي تفاوت بين المنافذ، دعماً للاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وفق البيان.