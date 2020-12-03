حملات انسانية كبيرة في العراق.. "داري" تسعف الالاف بالمجان

شفق نيوز/ أعلنت منظمة انسانية عراقية، يوم الخميس، عن تنفيذها حملة "كبرى" عاينت وعالجت خلالها نحو عشرة الاف مواطن بمناطق متفرقة من البلاد خلال الشهر الماضي.

وقالت منظمة داري الإنسانية في بيان لها ورد الى وكالة شفق نيوز، إن كوادرها عاينت وعالجت 97708 مواطناً في مراكزها وعياداتها العاملة بمناطق متعددة من العراق خلال شهر تشرين الثاني 2020، موضحة أنها قدمت لهم خدمات تنوعت بين الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، التوعية والتثقيف الصحي.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات داري في محافظة الأنبار بلغ 38489 مواطناً توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من WHO على نحو: مركز داري1- بزيبز 2970 مواطناً، مركز داري 8 -حي البكر 4380 مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة 4815مواطنا، العيادات المتنقلة 8787 مواطنين، فيما توزع القسم الآخر منهم على مراكز "داري" الممولة من UNOCHA-IHF على نحو: مركز داري2 عامرية الفلوجة 2948مواطنا، مركز داري4 الحبانية 1918 مواطنا.

أما عيادات "داري" للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من UNFPA فقد قدمت، وبحسب البيان، خدماتها على نحو: صالة ولادة الكرمة 1016 مواطنة أجريت لـ 73 منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة 1748 مواطنات أجريت لـ 29 منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية 1817 مواطنة، فيما قدمت صالة ولادة حي البكر ــ هيت الممولة منWHO خدماتها لـ 2498 مواطنة من بينهن 60 أجريت لهن عملية ولادة طبيعية، بينما قدم مشروع "داري" للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من CARE خدماته لـ 5592 مواطنة.

وفي نينوى قال البيان، إن إجمالي المستفيدين من خدمات داري بلغ 50045 مواطن توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من WHO على نحو : مركز داري5 القوسيات 2463 مواطنا، مركز داري6 الجدعة 7615 مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار 2238 مواطنا، مركز داري9 البعاج 4001 مواطنا، مركز داري10 السنوني 7283 مواطنين، عيادات داري المتنقلة 23941 مواطنين، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك 1652 مواطنا، مركز ابن سينا للتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي 852 مواطنا.

أما عيادات "داري" للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من UNFPA فقد قدمت خدماتها على نحو : عيادة العوينات 1017 مواطنات، عيادة وانه ــ تلكيف 1774 مواطنة، عيادة القيروان 916 مواطنة، صالة ولادة حمام العليل 2489 مواطنة، أجريت لـ 44 منهن ولادة طبيعية.

وفي محافظة صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من UNFPA بلغ 3582 مواطنة، توزعن على نحو: عيادة الصينية 2116 مواطنة، عيادة الزوية 1466 مواطنة..