أحمد الأسدي يقر بضبط أموال في أحد ممتلكاته: متعاون مع القضاء (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أصدر الوزير السابق أحمد الأسدي، ليل الاثنين، تسجيلا صوتيا، أكد فيه تعاونه مع القضاء بملفات شبهات الفساد، فيما أقر بوجود أموال عائدة اليه تم ضبطها مؤخرا.

وقال الأسدي في تسجيله الصوتي، الذي ورد لوكالة شفق نيوز: كنت في رحلة علاجية خارج العراق، وصدر تصرف من أحد المقربين مني، وأثار شبهة فساد بوجود مخالفات وشبهات، وتولت الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات.

وأضاف "رغم الحملة التي طالتني التزمت الصمت، خوفا من التأثير على سير التحقيقات والقضاء، وقد فتحت جميع مكاتبي وكل الملفات تحت تصرف الجهات المختصة لكشف الحقيقة".

وبين "اؤكد استمراري بالتعاون مع القضاء وما صدر من تصريحات النواب بوجود نية لاعتقالي فهذا الكلام غير دقيق، ولست مطلوبا ولم يصدر أمر قبض بحقي".

وتابع "حتى الاموال التي وجدت هي اموال شرعية وقانونية وفيها وثائق، وهي أقل من الارقام التي تم الاعلان عنها".