حماية رئيس مجلس نينوى يعتدون على صحفي والنقابة تحتج

حماية رئيس مجلس نينوى يعتدون على صحفي والنقابة تحتج
شفق
نيوز/ تعرض مصور صحفي يعمل في منصة "نينوى الغد"، يوم الثلاثاء، لاعتداء
من قبل عناصر حماية رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، قبيل انطلاق مؤتمر
داخل مبنى المجلس، فيما طالب رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة بتوفير بيئة
آمنة للعمل الصحفي.
ووفقاً
لصحفيين من المحافظة، أبلغوا مراسل وكالة شفق نيوز، فإن "المصور كان يتبادل
صوراً مع مؤسسته تحضيراً للنقل المباشر للمؤتمر الصحفي، قبل أن يتعرض لاعتراض
من عناصر الحماية الذين منعوه من التصوير، بحجة عدم السماح باستخدام الهواتف
النقالة داخل المجلس لأغراض التصوير".
وأضافوا
أن "عناصر الحماية قاموا بمصادرة هاتف المصور وإجباره على تفريغه من أي
صور تم التقاطها داخل المبنى، قبل السماح له بالمغادرة".
وتعليقاً
على الحادثة، أكد رئيس فرع نقابة الصحفيين في نينوى، نوفل الراوي، لوكالة شفق
نيوز، إن "الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم يعد انتهاكاً لحرية
الصحافة".
وتابع
أن "النقابة تتابع تفاصيل الواقعة من قبل مجموعة من المحسوبين على حماية
رئيس المجلس، وهناك مجموعة من المحامين للنقابة
وستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق الصحفيين ومنع تكرار مثل هذه
الحوادث".
وأضاف
الراوي أن "المؤسسات الإعلامية في نينوى تعمل في ظل ظروف صعبة، وعلى
الجهات الرسمية أن تضمن بيئة آمنة للصحفيين"، مشدداً على "ضرورة
احترام دورهم في نقل الأحداث دون مضايقات أو ضغوط".
من
جانبه، نفى مجلس محافظة نينوى وقوع أي اعتداء على المصور الصحفي، وأكد في بيان
ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث كان مجرد استفسار حول استخدام كاميرا
الهاتف في تصوير الحضور قبل بدء المؤتمر الصحفي".
وجاء
في البيان "يؤكد مجلس محافظة نينوى أن ما يتم تداوله حول وقوع اعتداء على
أحد الصحفيين من قبل حماية رئاسة المجلس غير صحيح تماماً، ولا أساس له من
الصحة، ما حدث هو مجرد استفسار من الصحفي حول استخدام كاميرا الهاتف في تصوير
الحضور، وذلك قبل بدء المؤتمر الصحفي، ولم يتم التعرض له بأي
شكل من الأشكال".