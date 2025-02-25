حماية رئيس مجلس نينوى يعتدون على صحفي والنقابة تحتج

شفق نيوز/ تعرض مصور صحفي يعمل في منصة "نينوى الغد"، يوم الثلاثاء، لاعتداء من قبل عناصر حماية رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، قبيل انطلاق مؤتمر داخل مبنى المجلس، فيما طالب رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي.

ووفقاً لصحفيين من المحافظة، أبلغوا مراسل وكالة شفق نيوز، فإن "المصور كان يتبادل صوراً مع مؤسسته تحضيراً للنقل المباشر للمؤتمر الصحفي، قبل أن يتعرض لاعتراض من عناصر الحماية الذين منعوه من التصوير، بحجة عدم السماح باستخدام الهواتف النقالة داخل المجلس لأغراض التصوير".

وأضافوا أن "عناصر الحماية قاموا بمصادرة هاتف المصور وإجباره على تفريغه من أي صور تم التقاطها داخل المبنى، قبل السماح له بالمغادرة".

وتعليقاً على الحادثة، أكد رئيس فرع نقابة الصحفيين في نينوى، نوفل الراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم يعد انتهاكاً لحرية الصحافة".

وتابع أن "النقابة تتابع تفاصيل الواقعة من قبل مجموعة من المحسوبين على حماية رئيس المجلس، وهناك مجموعة من المحامين للنقابة وستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق الصحفيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأضاف الراوي أن "المؤسسات الإعلامية في نينوى تعمل في ظل ظروف صعبة، وعلى الجهات الرسمية أن تضمن بيئة آمنة للصحفيين"، مشدداً على "ضرورة احترام دورهم في نقل الأحداث دون مضايقات أو ضغوط".

من جانبه، نفى مجلس محافظة نينوى وقوع أي اعتداء على المصور الصحفي، وأكد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث كان مجرد استفسار حول استخدام كاميرا الهاتف في تصوير الحضور قبل بدء المؤتمر الصحفي".

وجاء في البيان "يؤكد مجلس محافظة نينوى أن ما يتم تداوله حول وقوع اعتداء على أحد الصحفيين من قبل حماية رئاسة المجلس غير صحيح تماماً، ولا أساس له من الصحة، ما حدث هو مجرد استفسار من الصحفي حول استخدام كاميرا الهاتف في تصوير الحضور، وذلك قبل بدء المؤتمر الصحفي، ولم يتم التعرض له بأي شكل من الأشكال".