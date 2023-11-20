"حماية برلماني".. القبض على "سائق الباجيرو" في بغداد

شفق نيوز/ القت مفارز وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاثنين، القبض على "سائق الباجيرو" في بغداد الكرخ ، وذلك بعد عشر ساعات من دهسه رجل مرور بعجلته في احدى مناطق العاصمة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقطع فيديو لسائق عجلة نوع باجيرو وهو يدهس رجل مرور أثناء قيامه بواجبه في بغداد مما ادى الى اثارة حفيظة الرأي العام مطالبين بمحاسبة الفاعل .

وأضاف بيان وكالة الاستخبارات، أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في بغداد الكرخ لتعقب العجلة والقبض على سائقها، وبعد استكمال التحريات الأصولية تمكنت مفارزنا من ضبط العجلة والقاء القبض على سائقها الذي قام بدهس رجل المرور اثناء قيامه بواجبه، داعياً المواطنين، إلى ضرورة الإبلاغ عن جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144.

وبهذا الصدد، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن السائق الملقى عليه القبض هو أحد أفراد حمايات عضو في مجلس النواب العراقي.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إجراء عملية بحث واسعة عن سائق "باجيرو" بلا لوحات مرورية، أقدم على دهس أحد رجال شرطة المرور في بغداد.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء سائق سيارة مظللة لا تحمل أرقاما على شرطي مرور في أثناء أدائه واجبه في أحد شوارع العاصمة بغداد.