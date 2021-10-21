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حل لغز جريمة غامضة.. امرأة خنقت "ضرتها" حتى الموت بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T16:05:01+0000
حل لغز جريمة غامضة.. امرأة خنقت "ضرتها" حتى الموت بديالى

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم مديرية شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، يوم الخميس، القاء القبض على امرأة اقدمت على قتل زوجة زوجها الثانية بواسطة الخنق باليد حتى الموت جنوب مدينة بعقوبة. 

وقال المهداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التحقيق كانت بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة ديالى اللواء الحقوقي حامد خليل الشمري وتنفيذ قسم مكافحة الاجرام واستمرت لعدة ايام بسبب غموض الجريمة".

وأوضح أن "اللجنة التحقيقية توصلت بالحادث الى الفاعل؛ وهي زوجة الزوج الاولى التي نُفذت الجريمة واعترفت بذلك بدائياً وقضائياً".

وأشار المهداوي إلى أن "كشف الدلالة جاء مطابقاً للفعل الاجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها للقضاء لتنال جزاءها العادل".

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