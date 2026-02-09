حلم 60 ألف نسمة "يتبدد".. الأزمة المالية تجمد أكبر مستشفى شرقي ديالى

شفق نيوز- ديالى

كشفت الإدارة المحلية لقضاء مندلي في ديالى، يوم الاثنين، عن توقف أعمال تشييد أكبر مستشفى حكومي في مناطق شرقي المحافظة بسبب الأزمة المالية ونقص التمويل.

وقال قائممقام مندلي، علي ضمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى مندلي الحكومي بسعة 100 يعد أكبر مؤسسة صحية جديدة في مناطق شرق ديالى ضمن قضاء مندلي وناحية قزانية ووصل إنجازه إلى مراحل متقدمة تقدر بنحو 90% خلال الفترة الماضية، قبل أن يتعثر بسبب نقص التخصيصات المالية، ما أدى إلى توقف العمل بالمشروع لحين توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع".

وبين أن "مستشفى مندلي يعتبر ركيزة أساسية تُعلق عليها الآمال لدعم القطاع الصحي وتقديم العلاج لأكثر من 60 ألف نسمة في قضاء مندلي والمناطق المحيطة به من الحدود الإيرانية وصولاً إلى قضاء بلدروز شرقي ديالى، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى الخدمات العلاجية وتقليل عبء التنقل إلى بعقوبة والمدن الأخرى".

وأشار ضمد إلى أن "مطالبات الأهالي تتزايد لإيجاد حلول تسهم بإنجاز المستشفى في وقت قياس وإدخاله الخدمة لتقديم الخدمات العلاجية للسكان".